Con Historic Italian Brands DR fa rivivere Itala e Osca e rilancia sull’Italia

Un nuovo progetto mira a riportare in auge marchi storici italiani che non sono più attivi. La società ha annunciato l'inizio di un'iniziativa chiamata Historic Italian Brands, partendo con i marchi Itala e Osca. L'obiettivo è rilanciare questi marchi, simboli di un passato automobilistico di rilievo, attraverso un processo che coinvolge la loro rivitalizzazione e valorizzazione. La strategia si concentra sulla promozione di un'immagine più italiana, con l'intento di riaccendere l'interesse verso questi marchi storici.

(Adnkronos) – Dr Automobiles vuole essere sempre più 'italiana' e lancia il progetto Historic Italian Brands che – iniziando con Itala e Osca – punta a far rivivere dei marchi storici gloriosi italiani, non più in attività. L'iniziativa – che nasce per volontà del presidente Massimo Di Risio, grande appassionato di auto storiche italiane – ha visto a Torino la presentazione del progetto industriale Fabbrica Italia, una nuova società che gestirà due nuovi impianti nella 'storica' area di Macchia d'Isernia, in Molise, dedicati esclusivamente ai due marchi, nel quadro di un progressivamento rafforzamento della impronta nazionale del gruppo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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