Sicilia protagonista su Rai tra promozione e grandi eventi | accordo per due anni di campagne e spettacoli nazionali

La Sicilia sarà protagonista sui canali Rai per i prossimi due anni attraverso campagne pubblicitarie e eventi televisivi di portata nazionale. L’accordo prevede la promozione delle sue attrazioni naturali e dei monumenti storici, con l’obiettivo di raggiungere un vasto pubblico in Italia e all’estero. La regione si prepara così a mettere in mostra le sue peculiarità culturali e paesaggistiche su reti di grande visibilità.

La Sicilia sulle reti Rai per proporsi nel prossimo biennio, con le sue bellezze naturali e monumentali, a milioni di telespettatori in Italia e nel mondo. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, hanno firmato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Rai conquista l’estate: tra grandi eventi sportivi e grandi iconeLa Rai ha delineato la mappa della propria programmazione estiva, un palinsesto che vede nello sport il motore principale tra giugno e agosto, con... Un semestre di grandi eventi: Riccione capitale dello sport tra competizioni nazionali e iniziative socialiCon l’avvio della primavera sportiva la Perla Verde si prepara a un calendario fitto di appuntamenti che nei prossimi mesi porteranno in città... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Sicilia protagonista al Vinitaly; Accordo tra Regione Siciliana e Rai: oltre 6 milioni per promuovere l’Isola in tv nel biennio 2026-2027; La seconda giornata del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia a Vinitaly 2026; La Sicilia sul palco dei David di Donatello: che ci fa l'esilarante Nino Frassica al Festival. Sicilia protagonista sulla Rai: Palermo ospiterà L’Anno che verràLa Sicilia si prepara a diventare vetrina nazionale e internazionale grazie a una nuova collaborazione con la Rai. Come riportato dal Giornale di Sicilia, il presidente della Regione Renato Schifani e ... ilovepalermocalcio.com Capodanno Rai, dopo tre anni in Calabria L’anno che verrà sbarca a Palermo: la Sicilia protagonista nel biennio 2026-2027L’accordo rappresenta un passo significativo nella promozione del territorio, con l’obiettivo di raccontare la bellezza, la cultura e le eccellenze enogastronomiche siciliane a milioni di ... strettoweb.com Patto Regione-Rai: Sicilia protagonista in tv per due anni Serata di... ARTICOLO+FOTO https://www.siciliaweb.it/blog-detail/post/606170/patto-regione-rai:-sicilia-protagonista-in-tv-per-due-anni - facebook.com facebook #Macfrut: a Rimini protagonista il Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP @MacfrutFiera @AranciaRossa_IG x.com