Un semestre di grandi eventi | Riccione capitale dello sport tra competizioni nazionali e iniziative sociali

A Riccione, con l’inizio della primavera, si apre un semestre ricco di eventi sportivi e iniziative sociali. La città si prepara a ospitare numerose competizioni nazionali che coinvolgeranno atleti, tecnici e famiglie, attirando pubblico e partecipanti da diverse regioni. Il calendario di appuntamenti si annuncia intenso, con ricorrenze che rafforzano il ruolo di Riccione come centro di riferimento per lo sport.

Con l'avvio della primavera sportiva la Perla Verde si prepara a un calendario fitto di appuntamenti che nei prossimi mesi porteranno in città migliaia di atleti, tecnici e famiglie Con l'avvio della primavera sportiva Riccione entra nel vivo di un calendario fitto di appuntamenti che nei prossimi mesi porteranno in città migliaia di atleti, tecnici e famiglie. Il Playhall Massimo Pironi e gli impianti cittadini si confermano ancora una volta poli di riferimento per lo sport nazionale e internazionale. Archiviato l'appuntamento con le Finali di Coppa Italia di pallamano, il calendario prosegue da venerdì 6 a domenica 8 marzo con i Campionati italiani 2026 di kickboxing sport da ring e muay thai, che porteranno al Playhall circa 1.