Il Festival del mare torna quest’anno con una serie di eventi dedicati agli sport acquatici aperti a tutti. La manifestazione si svolgerà sabato, offrendo l’opportunità di partecipare e mettersi alla prova in diverse discipline. La presenza di un pubblico crescente e la continuità delle edizioni precedenti indicano che l’evento ha incontrato un buon riscontro tra gli appassionati e i curiosi. La giornata sarà ricca di attività e momenti di confronto tra gli amanti del mare e degli sport acquatici.

Quando un’idea funziona si capisce da due particolari: se resiste nel tempo e se le adesioni aumentano. Il Festival del mare, che torna per la seconda edizione sabato 23 maggio in Baia Flaminia, coinvolgerà 12 associazioni contro le 8 della prima edizione: "Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso – spiega Fabio Giustiniani presidente della Canottieri, che insieme alla Lega Navale aveva lanciato l’idea un anno fa –: diffondere la cultura del mare attraverso lo sport che si può praticare sull’acqua. Il mare è la nostra palestra, così tuteliamo anche l’ambiente e insegnamo a viverlo in sicurezza". Dalle 10 del mattino alle 17 si potrà provare di tutto e di più: vela, canoa, canottaggio, immersioni subacquee, sup, kite-surf, pesca sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il Festival del mare. Sport acquatici per tutti. Sabato mettetevi alla prova

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