Eur sport acquatici nel laghetto | piano da 7,9 milioni per il 2027

Un nuovo progetto prevede investimenti di 7,9 milioni di euro entro il 2027 per migliorare gli sport acquatici nel laghetto dell'Eur. L'obiettivo è sviluppare le attività sportive e ricreative nella zona, ma sono in arrivo anche controlli più rigorosi sulla balneabilità dell’acqua. Chi frequenta quotidianamente il parco dovrà prestare attenzione alle eventuali restrizioni o cambiamenti legati alle nuove norme di sicurezza.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi controlli sulla balneabilità del laghetto?. Cosa cambierà per chi frequenta quotidianamente il parco dell'Eur?. Quanto inciderà la gestione delle acque sulla sicurezza degli atleti?. Come verranno gestiti i flussi di persone durante le gare?.? In Breve 3,5 milioni di euro destinati esclusivamente al monitoraggio costante della qualità delle acque.. Il progetto integra la pratica agonistica con la vita quotidiana del quartiere Eur.. La gestione dei flussi coinvolgerà zone di accesso e percorsi dedicati al pubblico.. L'area sfrutterà la vicinanza logistica al Palazzo dello Sport per gli eventi.. Dal 2027 il laghetto dell’Eur ospiterà gare di nuoto e tuffi grazie a un piano di riqualificazione da 7,9 milioni di euro che punta sulla balneabilità dello specchio d’acqua romano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eur, sport acquatici nel laghetto: piano da 7,9 milioni per il 2027 Notizie correlate Da lago a (quasi) piscina: cosa sta succedendo al Laghetto dell’EurIl Laghetto dell’Eur si prepara a cambiare volto con un progetto che punta a trasformare uno degli specchi d’acqua più riconoscibili di Roma in un... Leggi anche: Gres Hub, giovani e sport nell’ex fabbrica. C’è il Piano attuativo, primi lavori nel 2027 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 58 metri Ngoni: vista dall'alto per 38,5 milioni di euro; Estate ragazzi 2026: sport, natura e avventure nel Fossanese; Estate 2026: Nilox amplia l’offerta tra e-bike e wearable; Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare | Libero Quotidiano.it. Roma: decima edizione di 'Sport in famiglia' all'Eur, dal 9 all'11 maggioTorna a Roma, nella cornice del Parco Centrale del Lago dell'EUR, la 10ª edizione di 'Sport in Famiglia', 1ª Festa dello Sport, simbolo della Capitale. L'evento si terrà da venerdì 9 a domenica 11 ... sportmediaset.mediaset.it Sport in Famiglia, tutto pronto per la decima edizione: all'Eur un weekend con oltre 50 discipline sportiveTutto pronto per la decima edizione di Sport in Famiglia. Da venerdì 9 maggio a domenica 11, al Parco Centrale del lago dell'Eur, sarà possibile praticare oltre 50 discipline sportive, con il ... ilmessaggero.it Roma, il laghetto dell’Eur diventerà balneabile: gare di nuoto e di tuffi dal 2027 Entro il 2027 il laghetto dell’EUR diventerà balneabile grazie a un progetto da quasi 8 milioni di euro. L’obiettivo è rendere l’acqua pulita e sicura per attività in acqua Prima è - facebook.com facebook