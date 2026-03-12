En to pan wine festival II edizione Fiera vini naturali

Il 29 marzo 2026 si svolgerà la seconda edizione di EN TO PAN WINE FESTIVAL presso il Bio Agriturismo La Ginestra. L'evento prevede l'ingresso al costo di 15 euro, con biglietto acquistabile anche online, e include una cauzione di 5 euro per il calice. Durante la giornata sarà possibile degustare vini naturali di diverse cantine e consumare cibo sul posto.

Siamo entusiasti di annunciarvi la II edizione di EN TO PAN WINE FESTIVAL al Bio Agriturismo La GinestraDomenica 29 Marzo 2026Biglietto di ingresso acquistabile anche online 15€ + 5€ cauzione caliceUna giornata alla scoperta di vini naturali eccezionali con la possibilità di mangiare in loco:-degustando etichette uniche di produttori amici-incontrando di persona i vignaioli ed ascoltare le loro storie ed i metodi di produzione-scoprendo opportunità di collaborazioneL'evento si svolgerà dalle 11 alle 19 e sarà un'occasione fantastica per immergersi nel mondo dei vini naturali e conoscere chi c è dietro ad ogni etichetta.

