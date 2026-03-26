Il Giardino di Pojega, situato nella Valpolicella all’interno della tenuta della famiglia Rizzardi, ha riaperto le sue porte. Si tratta di un esempio di architettura paesaggistica immerso nel verde, che rappresenta un punto di riferimento nella zona. La riapertura è stata annunciata ufficialmente, confermando la presenza di uno spazio che combina elementi storici e naturali.

Nel cuore della Valpolicella, all’interno della storica tenuta della famiglia Rizzardi, si trova un capolavoro di architettura in verde: il Giardino di Pojega. Celebre per il suo teatro di verzura e le prospettive scenografiche, questo giardino formale all’italiana è un luogo in cui natura e architettura dialogano in perfetta armonia, grazie a raffinate soluzioni prospettiche e giochi di luce. Il giardino aprirà dal 28 marzo fino all'8 novembre 2026. Il Giardino, che fa parte della tenuta acquistata nel 1649, nasce dalla visione illuminata del conte Antonio Rizzardi, che nel 1783 affidò all’architetto Luigi Trezza il compito di creare uno spazio che sapesse conciliare i canoni della tradizione italiana, spettacolare e formale, con quelli del giardino paesaggistico, romantico e informale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Riapre il magnifico Giardino di Pojega

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