Torino docente di violoncello si toglie la vita a scuola | precipita dal secondo piano nel cortile interno dell’istituto
Nel primo pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Torino, si è verificato un episodio drammatico presso una scuola, quando un docente di violoncello si è tolto la vita. L’uomo, secondo quanto riferiscono le fonti, si è lanciato dal secondo piano dell’edificio, precipitando nel cortile interno dell’istituto. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Un evento tragico ha sconvolto il centro del capoluogo piemontese nel primo pomeriggio del 18 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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