Torino docente di violoncello si toglie la vita a scuola | precipita dal secondo piano nel cortile interno dell’istituto

Nel primo pomeriggio del 18 maggio, nel centro di Torino, si è verificato un episodio drammatico presso una scuola, quando un docente di violoncello si è tolto la vita. L’uomo, secondo quanto riferiscono le fonti, si è lanciato dal secondo piano dell’edificio, precipitando nel cortile interno dell’istituto. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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