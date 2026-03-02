Una donna di 42 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion durante una manovra a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di lunedì 2 marzo mentre la donna, madre di due figli, era coinvolta nelle operazioni di carico o scarico di un veicolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare.

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Infortunio mortale sul lavoro a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza: è accaduto poco dopo la mezzanotte di lunedì 2 marzo, quando un camion in manovra ha investito e ucciso Saveria Doldo, 42enne di Cardeto (Reggio Calabria). L'incidente è avvenuto nel piazzale della Campagnolo Trasporti. L'incidente La vittima, mamma di due bambini e collaboratrice di un'azienda di autotrasporti con sede a Reggio Calabria, era arrivata nel Vicentino con il suo camion, che usava come lavoratrice autonoma. Si trovava sul posto per effettuare un servizio di carico e proprio durante la fase di manovra del mezzo pesante, la donna sarebbe stata travolta mortalmente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Saveria Doldo investita dal camion in manovra: la mamma di due figli muore nell'incidente sul lavoro a 42 anni

Camion in manovra non si accorge di lei e la investe, Saveria morta a 42 anni nel piazzale dell’aziendaL’incidente mortale sul lavoro nel piazzale di una ditta di trasporti di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dove la 42enne Saveria Doldo era...

Muore a 42 anni in un incidente stradale: Monteodorisio in lutto per la scomparsa di Agron, lascia la moglie e due figliL'uomo è finito fuori strada con la sua auto nella serata di sabato, a San Salvo, ed è morto nella notte all'ospedale San Pio di Vasto per le gravi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Saveria Doldo.

Saveria Doldo investita dal camion in manovra: la mamma di due figli muore nell'incidente sul lavoro a 42 anniTEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Infortunio mortale sul lavoro a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza: è accaduto poco dopo la mezzanotte ... msn.com

Travolta da un camion in manovra: Saveria Doldo, 42enne calabrese, muore in un tragico incidente sul lavoroTragedia sul lavoro a Tezze sul Brenta: Saveria Doldo, 42 anni, Collaboratrice di un’azienda di autotrasporti, è morta travolta da un camion in manovra nel piazzale di una ditta ... quicosenza.it