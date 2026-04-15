Una donna di 66 anni di origine romena è stata trovata senza vita nella notte nel cortile di un'abitazione a Selargius, vicino a Cagliari. La vittima era caduta dal terzo piano dell'edificio e si trovava nel piazzale retrostante. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La scena è stata sottoposta a sopralluogo e si stanno raccogliendo elementi sul fatto.

Una donna di 66 anni, di origine romena, è stata trovata priva di vita nella notte nel piazzale retrostante un’abitazione a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari, dopo essere precipitata dal terzo piano dell’edificio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale del capoluogo. L’allarme è stato lanciato dal proprietario dell’immobile, un pensionato di 87 anni, che ospitava la donna a titolo gratuito e che ha rinvenuto il corpo senza vita all’esterno della casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell’Arma, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, precipita dal terzo piano: 66enne trovata morta nel cortile di casa

Cagliari, precipita dal terzo piano e muore: non si esclude omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari.

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Precipita dal terzo piano nel Cagliaritano, trovata morta nel cortile di casa. Aveva 66 anniA fare scattare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile. La donna, di origini romene, era ospite da qualche tempo nell'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenut ... rainews.it

ex tunnel militari a Cagliari. Qui passavano le vene infiammabili dei carburanti di guerra. Tanti anni fa. smantellati… e imbrattati, pur sempre storia e sacrificio umano. #marcellopolastri #polastri #polmarx #cagliarisotterranea #urbex_supreme - facebook.com facebook

Nuovo stadio di Cagliari, discussione fiume in Aula: «Darà tanto alla città» x.com