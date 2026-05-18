Torino docente si toglie la vita a scuola | precipita dal secondo piano nel cortile interno dell’istituto

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio del 18 maggio, nel cuore di Torino, si è verificato un episodio drammatico presso un liceo cittadino. Un docente si è lanciato dal secondo piano dell’edificio, precipitando nel cortile interno della scuola. L’evento ha suscitato grande shock tra studenti e personale scolastico, che si sono trovati di fronte a una scena improvvisa e tragica. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, ma le condizioni del docente sono risultate immediatamente gravi.

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