Torino 13enne attirata nel bar e violentata dal gruppo arrestati 3 giovani | Dicevo basta e loro continuavano

A Torino, tre giovani tra i 19 e i 22 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver coinvolto una 13enne in circostanze violente in un bar lo scorso novembre. Secondo le indagini, la ragazza avrebbe ripetutamente chiesto di fermarsi mentre veniva aggredita da un gruppo di persone. Le autorità hanno intercettato conversazioni telefoniche in cui si ascoltano tentativi di influenzare testimoni e la vittima attraverso minacce e intimidazioni, portando all’arresto dei sospettati.

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