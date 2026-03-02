Marchesi | Maradona lavorava più degli altri Lo dovevi cacciare dal campo gli dicevo | dai basta Diego

Rino Marchesi ricorda Diego Maradona, sottolineando come lavorasse più degli altri giocatori. Nel suo racconto, Marchesi afferma di avergli detto più di una volta di uscire dal campo, esortandolo a fermarsi. La testimonianza, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e scritta da Germano Bovolenta, rivela un episodio legato alla gestione del fuoriclasse argentino durante il suo periodo di attività.

Il ricordo della Gazzetta: "Gli dicevo “andiamo, si fa tardi". E lui, a volte anche sporco di fango, diceva: mister, c’è tempo per fare la doccia" Il ricordo di Rino Marchesi affidato dalla Gazzetta dello Sport alla penna di Germano Bovolenta. Ecco i suoi ricordi (di Marchesi) di Maradona e Platini: Glielo chiederanno spesso: Marchesi, lei ha allenato il primo Maradona e l’ultimo Platini. Com’erano? E lui: «Meravigliosi. Maradona anche in allenamento ti faceva venire i brividi. Sapete una cosa? Lavorava più degli altri. Sì, era incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

