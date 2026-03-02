Rino Marchesi ricorda Diego Maradona, sottolineando come lavorasse più degli altri giocatori. Nel suo racconto, Marchesi afferma di avergli detto più di una volta di uscire dal campo, esortandolo a fermarsi. La testimonianza, pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e scritta da Germano Bovolenta, rivela un episodio legato alla gestione del fuoriclasse argentino durante il suo periodo di attività.

Il ricordo della Gazzetta: "Gli dicevo “andiamo, si fa tardi". E lui, a volte anche sporco di fango, diceva: mister, c’è tempo per fare la doccia" Il ricordo di Rino Marchesi affidato dalla Gazzetta dello Sport alla penna di Germano Bovolenta. Ecco i suoi ricordi (di Marchesi) di Maradona e Platini: Glielo chiederanno spesso: Marchesi, lei ha allenato il primo Maradona e l’ultimo Platini. Com’erano? E lui: «Meravigliosi. Maradona anche in allenamento ti faceva venire i brividi. Sapete una cosa? Lavorava più degli altri. Sì, era incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marchesi: “Maradona lavorava più degli altri. Lo dovevi cacciare dal campo, gli dicevo: dai, basta Diego”

