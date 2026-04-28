Studentessa attirata in uno scantinato e violentata per ore | condannato l' aguzzino

Un uomo di 46 anni, lavoratore nel settore della ristorazione, è stato condannato a sei anni di reclusione con le attenuanti generiche per aver attirato una studentessa ventenne in uno scantinato e averla violentata per diverse ore. L’uomo, accusato anche di sequestro di persona e lesioni, era stato arrestato in relazione a questo episodio avvenuto nel centro di Perugia. La sentenza è stata emessa dopo il processo tenutosi di recente.

Sei anni di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche. È la condanna inflitta a un afgano di 46 anni, cameriere e pizzaiolo in un ristorante del centro di Perugia, accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni ai danni di una studentessa ventenne di origine asiatica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Studentessa minorenne violentata all'Arco d'Augusto mentre andava a scuola, condannato l'autoreLa ragazzina aveva riconosciuto il maniaco che aveva iniziato ad importunarla sull'autobus nell'album fotografico della Polizia di Stato Quella del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Perugia, studentessa sequestrata e violentata in via Pinturicchio: martedì la sentenza -; Atti osceni davanti a studentessa sul treno affollato di pendolari. Studentessa attirata in palestra con l'inganno e picchiata brutalmente dalle coetanee al liceo: «Una ha registrato tutto col telefono»La giovane ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni su tutto il corpo. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri dai genitori della ragazza e dalla stessa preside della scuola. «Durante le ... corriereadriatico.it