Un nuovo episodio coinvolge il pallavolista argentino Javier Martinez, che ha recentemente attirato l’attenzione sui social con una frase detta durante una conversazione. Martinez, trasferitosi da poco a Lecco dopo aver concluso il campionato in A3 con la Terni Volley Academy, si è distinto per un commento che ha suscitato commenti tra i follower. La sua presenza sui social continua a generare interesse tra gli appassionati di pallavolo.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del suo pubblico. Il pallavolista argentino ha si è da poco trasferito a Lecco dopo aver finito il campionato in A3 con la Terni volley academy. In queste ore, l'ex gieffino è tornato a far parlare di sé per un simpatico siparietto social. Tutto è iniziato quando l'atleta ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui rimprende Amy, la cagnolona di proprietà di Helena Prestes. In essa si sente Javier Martinez dichiarare le seguenti parole: "allora signora cercherò di parlare la tua lingua senza litigare però perchè tu ogni volta la butti sulla cagnara". L'uomo, a questo punto, si è cimentato in un dialogo con l'animale, facendogli il verso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez, simpatico siparietto social: “La butti sulla cagnara”, cosa ha fatto

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