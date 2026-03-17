I Jalisse hanno annunciato sui social la loro partecipazione a Canzonissima, il nuovo programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Dopo aver ricevuto diversi no, i due artisti hanno deciso di comunicare la notizia con un messaggio ironico. La loro partecipazione è stata confermata attraverso un post in cui hanno condiviso il loro entusiasmo in modo leggero e diretto.

Dopo tanti no, neanche loro sembravano crederci davvero. E così i Jalisse hanno scelto l’ironia per annunciare la loro partecipazione al nuovo programma di Rai1 Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Sui social il duo ha pubblicato un breve e divertente siparietto, costruito come un dialogo incredulo. Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che gioca proprio sull’ effetto sorpresa della notizia. "Fabio guarda Milly Carlucci ci ha scritto e ci ha invitato a far parte del cast di Canzonissima che andrà in onda dal 21 marzo in prima serata su Rai Uno.” dice emozionata Alessandra. “Ale non mi illudere che già con Sanremo.” risponde Fabio. Concludendo poi: “Se è tutto vero Arriviamo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Jalisse e il siparietto sui social: così annunciano la partecipazione a Canzonissima

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