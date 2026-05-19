Toni Nadal ha commentato che il livello medio del circuito si è abbassato e che, senza la presenza di Alcaraz, sarebbe difficile per Sinner essere sconfitto. La sua analisi arriva in un momento in cui l'assenza del tennista spagnolo dal Roland Garros potrebbe influenzare gli equilibri del torneo e del ranking mondiale. La situazione attuale lascia prevedere un possibile vantaggio per il giocatore italiano, che potrebbe trovare più spazio per avanzare nel torneo senza la concorrenza diretta di Alcaraz.

L’assenza di Carlos Alcaraz dal Roland Garros rischia di cambiare gli equilibri del tennis mondiale e, secondo Toni Nadal, apre inevitabilmente la strada a Jannik Sinner. Lo zio di Rafa, intervenuto a “ Radioestadio ”, ha analizzato il momento del circuito maschile soffermandosi sia sull’infortunio dello spagnolo sia sulla crescita impressionante dell’altoatesino, oggi sempre più dominante. Alcaraz, fermato dal problema al polso accusato a Barcellona, è stato costretto a saltare Madrid, Roma e non ci sarà a Parigi. E lo zio Toni non ha nascosto l’impatto che l’assenza dello spagnolo può avere sulla corsa ai titoli: “ Nessuno è contento dell’infortunio di un giocatore, ma quando non partecipa il tuo avversario, sei contento, è normale, senza Alcaraz aumentano le possibilità di vittoria di tutti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal spiega: “Il livello medio del circuito si è abbassato, difficile che Sinner possa essere battuto senza Alcaraz”

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