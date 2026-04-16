Toni Nadal ha commentato la situazione attuale del tennis spagnolo durante un’intervista a Radioestadio Noche, trasmessa su Onda Cero. Ha parlato di Carlos Alcaraz e di Rafael Jodar, un giovane emergente nel panorama tennistico. Nadal ha fatto un confronto tra i due, sottolineando che Jodar colpisce già in modo più deciso rispetto ad Alcaraz. Le sue parole sono state dirette e senza filtri, offrendo una visione chiara della scena tennistica nazionale.

Intervenuto ai microfoni di Radioestadio Noche, sulle frequenze di Onda Cero, Toni Nadal ha offerto un’analisi lucida e senza filtri sul momento del tennis spagnolo, soffermandosi in particolare su Carlos Alcaraz e sul giovane emergente Rafael Jodar. Da anni figura di riferimento alla Rafa Nadal Academy e apprezzato editorialista di El País, lo “zio Toni” ha acceso i riflettori sull’ascesa del talento madrileno classe 2006, reduce da un debutto travolgente a Barcellona. Le sue parole su Jodar suonano come una vera e propria consacrazione: “ Rafa Jodar può rappresentare un problema per qualsiasi giocatore lo affronti. La cosa che più mi entusiasma di lui è che ogni volta che lo vedo mi sembra migliore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Toni Nadal punge Alcaraz e incorona Jodar: “Colpisce già più forte di Carlos”

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