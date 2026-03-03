Violenza giovanile a scuola Grassi ANPE | Il metal detector cura i sintomi non la malattia Intervenire sulle cause del disagio

Un dirigente scolastico ha commentato la questione della violenza tra i giovani nelle scuole, affermando che l’uso del metal detector rappresenta una soluzione ai sintomi, ma non affronta le cause del disagio. Durante un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola nell’ambito della rubrica

Nel corso dell’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola all'interno della rubrica "Tre domande a." di Maria Angela Grassi, rappresentante dell’ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani – affronta il tema spostando il baricentro del dibattito dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione strutturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sicurezza a scuola, l’ANPE commenta le misure su psicologi e metal detector: essenziale lavorare sulle competenze formative per “prevenire il disagio”L’ANPE commenta le misure di sicurezza governative chiedendo di integrare i pedagogisti per una prevenzione educativa strutturale.

Leggi anche: Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio”

Una raccolta di contenuti su Violenza giovanile

Temi più discussi: In Italia non c'è un aumento di violenza tra i giovani, non siamo gli USA. Ma docenti e genitori siano un presidio. INTERVISTA a Daniele Novara; Emergenza scuola: il dibattito/1, Non è questione di controlli e punizioni ma di adulti che educhino; Violenza giovanile: appello di Conti a Sanremo con Paolo Sarullo; Violenza tra coetanei, otto adolescenti su dieci la considerano un problema. E a scuola non si sentono al sicuro.

LEGA * SENATO: «COLTELLI A SCUOLA, CANTALAMESSA (LEGA): FERMARE SUBITO LA SPIRALE DI VIOLENZA MINORILE»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Roma, 26 feb. – È semplicemente inaccettabile che in una ... agenziagiornalisticaopinione.it

Col coltello in classe. Giovani, rabbia e fragilità: cosa sta accadendo nelle scuole italianeIntervista a Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, sugli episodi di violenza nelle scuole italiane e sul disagio che attraversa le nuove generazioni: ... quotidiano.net

Paolo Sarullo, 25 anni, a Sanremo porta il tema della violenza giovanile con la sua storia personale. Colpito fuori da un discoteca da un gruppo di ragazzi appena maggiorenni che voleva rubargli il monopattino, nel 2024 i medici gli salvano la vita ma il prezz - facebook.com facebook

Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile, a Sanremo: “Non deve succedere più a nessuno”. Carlo Conti: “Mi raccomando, non mollare” e lui risponde deciso “non si molla un cazz*” @FQMagazineit x.com