Violenza giovanile a scuola Grassi ANPE | Il metal detector cura i sintomi non la malattia Intervenire sulle cause del disagio

Da orizzontescuola.it 3 mar 2026

Un dirigente scolastico ha commentato la questione della violenza tra i giovani nelle scuole, affermando che l’uso del metal detector rappresenta una soluzione ai sintomi, ma non affronta le cause del disagio. Durante un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola nell’ambito della rubrica

Nel corso dell’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola all'interno della rubrica "Tre domande a." di Maria Angela Grassi, rappresentante dell’ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani – affronta il tema spostando il baricentro del dibattito dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione strutturale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sicurezza a scuola, l’ANPE commenta le misure su psicologi e metal detector: essenziale lavorare sulle competenze formative per “prevenire il disagio”L’ANPE commenta le misure di sicurezza governative chiedendo di integrare i pedagogisti per una prevenzione educativa strutturale.

