Tomba di Pamela Genini profanata si cerca la testa in aree rurali | operazione complessa può durare giorni

Le autorità hanno avviato le operazioni di ricerca della testa di Pamela Genini, dopo la profanazione della sua tomba. Le operazioni si stanno concentrando in aree rurali, dove si sospetta possa essere stata nascosta. La ricerca è complessa e potrebbe richiedere diversi giorni, considerando le difficoltà del terreno e la delicatezza dell’intervento. Le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare eventuali tracce o elementi utili alle indagini.

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Possibile svolta nelle indagini sul caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, infatti, ha dato il via alle operazioni di ricerca della testa della giovane vittima, il cui corpo è stato vilipeso. Le ricerche, secondo quanto riferito da LaPresse, si concentreranno in alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite. Al momento l’unico indagato è l’ex fidanzato Francesco Dolci, accusato per l’appunto di vilipendio di cadavere. In corso le ricerche della testa di Pamela Genini Ricerche con cani Claus e Hula, come lavorano... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, si cerca la testa in "aree rurali": operazione complessa, può durare giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pamela Genini, chi ha profanato la sua bara - 1mattina News 17/04/2026 Sullo stesso argomento Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex: si cerca la testa della 29enneSi chiude il cerchio attorno al mistero della profanazione della tomba di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano dal compagno... Pamela Genini, in corso ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata... Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18:00. Nuova puntata in diretta di Archivio True Crime. Esaminiamo il caso di Pamela Genini, una delle pagine più oscure della cronaca attuale, dove il suo omicidio si intreccia con l'orrore della sua tomba prof x.com Profanazione della tomba di Pamela Genini, perquisite fino a tarda notte le case di Dolci e dei genitori reddit Al via le ricerche della testa di Pamela anche con le unità cinofileDa questa mattina i carabinieri di Bergamo hanno avviato le ricerche della testa di Pamela Genini, la ragazza uccisa il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e il cui cadavere ... ansa.it Tomba di Pamela Genini profanata, il punto sulle indagini tra i dubbi su Francesco Dolci e le sue denunceNovità sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, il suo ex fidanzato Francesco Dolci ha denunciato come ci sia qualcuno che voglia incastrarlo ... virgilio.it