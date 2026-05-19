Pamela Genini in corso ricerche della testa in aree rurali

Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini in zone rurali alla ricerca della testa di una giovane vittima di femminicidio. A fine marzo, la tomba della donna è stata danneggiata e il suo corpo è stato trovato smembrato. La polizia ha avviato accertamenti per identificare eventuali responsabili e stabilire le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, che chiede chiarezza sugli sviluppi delle indagini.

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Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza, il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della procura di Bergamo. Sul posto, oltre ai carabinieri della città lombarda, anche il personale specializzato del Centro carabinieri cinofili di Firenze. Secondo le stime della procura, data l'estensione dell'area interessata dalle ricerche, le operazioni dureranno diversi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, in corso ricerche della testa in aree rurali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pamela Genini, le ricerche di Francesco Dolci. Il testimone: «Telefonate dopo il vilipendio» Sullo stesso argomento Pamela Genini, in corso le ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e... Profanazione del cadavere di Pamela Genini, le ricerche della testa proseguono: risentito l'ex fidanzatoContinua la ricerca dei resti di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano dal fidanzato, trafugati dal cimitero dov'era... Salma mutilata di Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e violazione di sepolcro. In corso perquisizione dei Carabinieri nella sua abitazione. Da stamattina l’uomo sentito da pm e militari. Questa sera c'è #chilhavisto? bit.ly/3Pcj x.com Pamela Genini, in corso le ricerche della testa del corpo in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui ... lapresse.it Pamela Genini, il mistero si infittisce: soldi, cassette segrete e le accuse di Francesco DolciIndagini sul caso Pamela Genini tra misteri, denaro, testimonianze e dichiarazioni di Francesco Dolci, mentre emergono dettagli. blitzquotidiano.it