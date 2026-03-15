Harry Styles torna dopo quattro anni di silenzio discografico con “ Kiss All the Time. Disco, Occasionally ”, uno degli album più attesi del 2026. L’aspettativa era altissima: l’artista britannico è tra le popstar più influenti della sua generazione e negli anni ha collezionato successi planetari e premi prestigiosi. Il nuovo progetto, però, sta dividendo pubblico e critica. Se da un lato gli ascolti confermano un enorme interesse globale, dall’altro molte recensioni lo definiscono meno immediato e meno incisivo rispetto ai lavori precedenti. Il risultato è un disco che sta facendo discutere, più che entusiasmare unanimemente. @billboardar... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il ritorno di Harry Styles è un flop? Il nuovo album fa impazzire (e infuriare) i fan

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Il ritorno in sordina di Harry StylesIl suo nuovo album è un po' meno orecchiabile e un po' più sperimentale del solito: i fan lo stanno amando molto, la critica un po' meno ... ilpost.it

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STEFANONE FAN DI HARRY STYLES BECCATO x.com

#Charts #Certificazione Questa settimana l'album di Harry Styles "Kiss all the time. Disco, occasionally" debutta al #1 nel Regno Unito con 183.045 vendite ed è stato certificato Oro. (100.000+). Ecco i dati. • 67.499 Cd • 66.391 Vinili • 42.368 Vendite equival facebook