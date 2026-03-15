Il ritorno di Harry Styles è un flop? Il nuovo album fa impazzire e infuriare i fan

Da screenworld.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Harry Styles torna dopo quattro anni di silenzio discografico con “ Kiss All the Time. Disco, Occasionally ”, uno degli album più attesi del 2026. L’aspettativa era altissima: l’artista britannico è tra le popstar più influenti della sua generazione e negli anni ha collezionato successi planetari e premi prestigiosi. Il nuovo progetto, però, sta dividendo pubblico e critica. Se da un lato gli ascolti confermano un enorme interesse globale, dall’altro molte recensioni lo definiscono meno immediato e meno incisivo rispetto ai lavori precedenti. Il risultato è un disco che sta facendo discutere, più che entusiasmare unanimemente. @billboardar... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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