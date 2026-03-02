Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su Netflix

Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album con una performance in programma a Manchester, che si terrà domenica 8 marzo. L'evento sarà trasmesso in streaming su Netflix, offrendo al pubblico l’opportunità di seguire l’esibizione dal vivo. La performance sarà il primo appuntamento ufficiale legato alla promozione del nuovo progetto musicale.

La star della musica sarà protagonista di uno show a Manchester che verrò poi trasmesso in streaming da domenica 8 marzo. I fan della musica stanno attendendo con grande impazienza il ritorno di Harry Style, il cui nuovo album, intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally, debutterà in tutto il mondo il 6 marzo. Netflix ha ora annunciato che i suoi utenti avranno l'occasione di assistere alla prima esibizione live dei brani grazie allo speciale One Night in Manchester, che sarà disponibile in streaming da domenica 8 marzo alle ore 20 (ora italiana). La piattaforma di streaming ha annunciato l'evento con un teaser in cui si vedono alcuni momenti della preparazione del cantante in vista dell'importante appuntamento. In uno speciale concerto a Manchester, registrato la sera del 6 marzo, Harry Styles suonerà per la prima volta in assoluto il suo nuovo album, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".