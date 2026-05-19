La giovane autrice Mara Lombardi ha presentato il suo libro presso una scuola, coinvolgendo studenti e insegnanti in un momento dedicato alla lettura e alla discussione. Durante l'evento, si è parlato di come sarà strutturato il dibattito tra la scrittrice e il pubblico, mentre un’attrice è intervenuta per interpretare alcuni versi tratti dal testo. La presentazione ha suscitato interesse tra i partecipanti, che hanno posto domande sull’opera e sul processo creativo dell’autrice.

? Domande chiave Chi guiderà il dibattito tra la giovane autrice e il pubblico?. Come farà l'attrice Lucia Sabia a dare vita ai versi?. Perché il Comune e il Forum Giovani hanno scelto proprio la scuola?. Quali futuri progetti culturali nasceranno dopo questo incontro a Tito?.? In Breve Evento previsto venerdì 22 maggio 2026 alle ore 17:30 presso scuola Camilla Ravera.. Coordinatrice Giulia Viggiani e attrice Lucia Sabia gestiranno i momenti di dibattito e lettura.. Partecipazione confermata del sindaco Fabio Laurino e del rappresentante editoriale Antonio Leone.. Iniziativa promossa dal progetto BibLOscalo con il sostegno del Forum Giovani Tito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tito, la giovane Mara Lombardi presenta il suo libro alla scuola

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