Valeria Lopis presenta il suo libro La Sicilia delle donne e del vino alla Feltrinelli di Catania

Venerdì 10 aprile alle 18:00, la libreria Feltrinelli di Catania in via Etnea ospiterà l'evento di presentazione del libro “La Sicilia delle donne e del vino” scritto da Valeria Lopis. L'iniziativa prevede un incontro pubblico con l'autrice, che discuterà del suo lavoro e della sua esperienza nella scrittura. L'appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

L'autrice dialogherà con Carla Previtera per approfondire il tema delle "figlie di una DOC minore" e il legame tra l'universo femminile e l'enologia siciliana Venerdì 10 aprile alle ore 18:00, la libreria Feltrinelli di Catania in via Etnea ospiterà la presentazione del libro “La Sicilia delle donne e del vino” di Valeria Lopis. L'autrice dialogherà con Carla Previtera per approfondire il tema delle "figlie di una DOC minore" e il legame tra l'universo femminile e l'enologia siciliana. L'incontro è organizzato in collaborazione con la casa editrice Kleos Press. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it “?Carlos lo Sciacallo”: Valentine Lomellini presenta il libro alla Feltrinelli di PadovaLa Libreria Feltrinelli di via San Francesco 7 ospiterà giovedì 26 marzo alle ore 18 Valentine Lomellini, direttrice del Centre for Security Studies... "In principio era il vino…", Sandro romiti presenta il suo libro all’Archivio di StatoGiovedì 19 febbraio alle ore 17,30 all'Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, Sandro Romiti presenta il suo ultimo libro...