Tiro con l’arco Di Francesco e Gregori in trionfo agli Assoluti indoor Roner e Morello primeggiano nel compound

Durante i Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco 2026, che si sono svolti alla Nuova Fiera di Roma, Di Francesco e Gregori hanno vinto nelle rispettive categorie, mentre Roner e Morello si sono aggiudicati le medaglie d’oro nel compound. L’evento ha raccolto numerosi appassionati e atleti provenienti da tutta Italia, confermando l’importanza della competizione nazionale nel panorama dell’arco indoor.

Dopo un'edizione trionfale per i colori azzurri dei Campionati d'Europa al coperto, si sono disputati in questi giorni alla Nuova Fiera di Roma i Campionati Italiani indoor 2026 di tiro con l'arco. Fari puntati ovviamente soprattutto sulle categorie assolute delle specialità olimpiche (ricurvo e, per la prima volta, anche il compound verso Los Angeles 2028), che hanno visto alcuni risultati a sorpresa nei tornei individuali. Partiamo dalle fasi finali del ricurvo, andate in scena proprio oggi, che hanno incoronato due nuovi campioni nazionali. Primo titolo italiano assoluto indoor in campo maschile per Francesco Gregori, capace di imporsi nell'ultimo atto su Matteo Borsani (testa di serie n.