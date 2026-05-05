Tiro con l’arco | Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a Shangai

A Shanghai si è aperta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, dedicata alle discipline di specialità e compound. La competizione, che si svolge senza la presenza dell’Italia, coinvolge gli atleti nelle sessioni di ranking round, dove si sono messi in evidenza i tiratori Haney e Ruiz. La manifestazione prosegue con le qualificazioni e le fasi successive della competizione.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, 18-24 maggio), si è ufficialmente aperta con i ranking round riservati agli specialisti e alle del compound. Ecco come sono andate le cose nello specifico. Arco compound maschile Il migliore, in questo segmento di piazzamento fatto di 72 frecce, è stato il turco Emircan Haney: per lui 718 punti sui 720 disponibili andando ad anticipare fuoriclasse della disciplina come il danese Mathias Fullerton, secondo a 717, e l’olandese Mike Schloesser, quarto a 713, appaiato al messicano Sebastian Garcia Flores, terzo anche lui alla medesima quota ma con una X in più (35 a 34).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a Shangai Notizie correlate Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compoundLe frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra... Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l’atto d’apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tiro con l’arco: successo per la gara 3D di Meda, 188 arcieri al via; Tiro con l'arco, Europei: 6 titoli continentali per l'Italia; Arcieri in Castello, dimostrazioni di tiro con l'arco con prove per tutti; Tiro con l’arco, due primi posti a Chieti per Della Valle e Scancella. Tiro con l’arco: Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco a Shanghai, dove non è presente l'Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, ... oasport.it Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l'atto d'apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ... oasport.it A Tiro i funerali di tre sanitari uccisi dai raid di Israele durante i soccorsi. Uno schema che si ripete dalla Striscia e svuota anche il diritto internazionale (di F. Mannocchi) - facebook.com facebook 82' #CremoneseLazio 1-1 Bondo! Grande tiro da fuori, devia Motta #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreLaz x.com