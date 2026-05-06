Tiro con l’arco | Corea dominante in Coppa del Mondo nel ranking round del ricurvo femminile maschile con sorprese

Durante il secondo giorno della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso a Shanghai, sono stati registrati risultati sia di conferma che di sorpresa. La Corea ha dominato nel ranking round sia nel settore femminile che in quello maschile, mentre alcune nazionali hanno ottenuto performance inattese. La competizione prosegue con molte sfide ancora da affrontare e risultati da seguire con attenzione.

Il Day 2 della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai, regala certezze e sorprese agli appassionati e agli addetti ai lavori. Sulle linee di tiro di Shanghai sono andati in scena i ranking round di arco ricurvo: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo femminile Corea del Sud “ingiocabile” per le avversarie. Jang Minhee fa segnare lo score di 674 precedendo le altre tre connazionali Oh Yejin (670), Kang Chaeyoung (670) e Lee Yunji (665). Squadra coreana ovviamente prima nella classifica a squadre con 2014 punti, davanti alla Cina con 1968 e il Messico con 1961. Arco ricurvo maschile L’arciere di Cina Taipei Tang Chih-Chun piazza un 690 irraggiungibile per la concorrenza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Corea dominante in Coppa del Mondo nel ranking round del ricurvo femminile, maschile con sorprese Notizie correlate Tiro con l’arco, Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di... Tiro con l’arco: Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a Shangai; Tiro con l’arco: Italia assente anche a Shanghai in Coppa del Mondo. Si pensa agli Europei 2026; L’Agenda Nascosta dello Sport | Aprile 2026; Arco Ricurvo: Andreoli, Di Francesco e Rebagliati d’oro ad Antalya. Ucraina battuta 6-0. Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l'atto d'apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ... oasport.it Tiro con l’arco, Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco a Shanghai, dove non è presente l'Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, ... oasport.it Decise le partite della Coppa del Mondo che saranno visibili in diretta sulla tv di Stato: tutte le gare su Rai 1, l’80% in prima serata. Si parte con Messico-Sud Africa - facebook.com facebook