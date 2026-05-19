Tirano apre la stagione estiva con Ouverture di primavera
Tirano si appresta a dare il via alla stagione estiva con l’evento “Ouverture di Primavera”, previsto per sabato 23 maggio 2026. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, tra la nuova Via Mazzini e Piazza delle Stazioni, e coinvolgerà cittadini e visitatori in una giornata all’insegna di musica, festa e partecipazione. L’iniziativa rappresenta l’appuntamento di apertura di un periodo di attività che si prevede ricco di eventi e iniziative nel cuore di Tirano.
Tirano si prepara a vivere una giornata di festa, musica e partecipazione con “Ouverture di Primavera”, il grande evento inaugurale in programma sabato 23 maggio 2026 nel cuoredella città, tra la nuova Via Mazzini e l’area di Piazza delle Stazioni.L’iniziativa propone un ricco calendario di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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