La Villa delle Rose apre la stagione estiva con due notti di musica a cura di Bender Mojave Grey e Patrick Topping

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Villa delle Rose inaugura la sua 32esima stagione estiva con due serate dedicate alla musica, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio. Gli eventi prevedono performance di artisti come Bender, Mojave Grey e Patrick Topping. La location si prepara ad accogliere il pubblico con un’offerta di stile, eleganza e momenti di socializzazione, continuando la tradizione di appuntamenti estivi che accompagnano la stagione.

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Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Villa delle Rose è pronta ad alzare il sipario per la sua 32esima stagione estiva che rinnova il rito collettivo fatto di stile, eleganza e piacere dato dallo stare insieme. Una discoteca che in Riviera romagnola rappresenta da oltre trent’anni il concetto di club.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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