Con la Pasquetta, in Puglia, si apre ufficialmente la stagione dei grandi eventi estivi. Anche quest’anno il primo appuntamento è al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, che lunedì 6 aprile ospita la dodicesima edizione del suo festival di Pasquetta, diventato negli anni uno degli eventi più riconoscibili della primavera musicale nel Sud Italia. La giornata si sviluppa come una vera e propria maratona di musica e intrattenimento: oltre 200 artisti distribuiti su otto palchi, tra live e dj set, per circa 15 ore consecutive. Tra i nomi annunciati ci sono Sud Sound System, Welo, Le One, Young Hash, insieme a Niccolò Torielli e Tekemaya, che guideranno parte della programmazione sul palco principale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La grande stagione estiva pugliese si apre al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

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