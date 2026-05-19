Ti taglio la testa tensioni in aula al processo sull’omicidio di Martina

In un’aula di tribunale si sono registrati momenti di tensione durante il processo per l’omicidio di una ragazza. Alcuni presenti hanno rivolto insulti e minacce ai genitori della vittima, tra cui frasi come “Ti taglio la…”, che hanno causato scompiglio tra i presenti. La discussione si è fatta accesa, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi. L’udienza è proseguita con maggiore attenzione, mentre le parti si confrontavano sul caso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Urla e minacce ai genitori della vittima, come “Ti taglio la testa”,tra i parenti della 14enne Martina Carbonaro e del suo assassino, l’ ex fidanzato Alessio Tucci (apparso in lacrime) nell’ aula 115 del nuovo palazzo di giustizia di Napoli all’ inizio del processo che vede Tucci imputato per omicidio volontario pluriaggravato. Le forze dell’ordine presenti hanno sgomberato l’ area protetta riservata ai familiari dove si erano radunati i parenti di Tucci. Martina venne uccisa a colpi di pietra ad Afragola, in provincia di Napoli, il 25 maggio 2025 e ritrovata il giorno dopo sotto un cumulo di scarti edili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ti taglio la testa”, tensioni in aula al processo sull’omicidio di Martina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aulaA quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la... Omicidio Martina Carbonato: domani al via il processo per l’ex fidanzatoSi terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina... 'Ti taglio la testa', 55enne arrestato per stalkingUna è stata minacciata: 'ti taglio la testa'; l'altra si è sentita definire una 'malafemmina'; un'altra ancora è stata presa a calci e pugni. Vittime, tutte quante, di uomini che avevano già ... ansa.it Milano, Ti taglio la testa: avvocata picchiata dal partner. Le aggressioni tra la casa nel Quadrilatero della moda e DubaiI primi episodi risalgono a gennaio 2023 quando una lite in un ristorante del centro si chiude con il compagno che cerca di strozzare la vittima. Gli ultimi di una lunghissima serie, sono di pochi ... milano.corriere.it