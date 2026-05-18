Omicidio Martina Carbonato | domani al via il processo per l’ex fidanzato

Domani, 19 maggio, si svolgerà davanti alla Corte d’Assise di Napoli la prima udienza del processo riguardante l’omicidio di una ragazza di 14 anni avvenuto il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. L’imputato è l’ex fidanzato della vittima, e il procedimento riguarda le accuse mosse nei suoi confronti in relazione a questo episodio. La corte ascolterà le parti e valuterà i primi atti del procedimento giudiziario.

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Si terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. Imputato nel procedimento è l’ex fidanzato della ragazza, il 19enne Alessio Tucci, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano. Il giovane confessò l’omicidio dopo aver preso parte, fingendo, anche alle ricerche della vittima. L’avvio del dibattimento arriva dopo la decisione del gup del Tribunale di Napoli Nord, che ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa dell’imputato. Una scelta dettata dalle aggravanti contestate dalla Procura, che rendono inammissibile il rito alternativo e quindi impossibile ottenere lo sconto di pena previsto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Martina Carbonato: domani al via il processo per l’ex fidanzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra: domani al via il processo a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del... Afragola, omicidio Martina Carbonaro: rinviato a giudizio ex fidanzatoRinviato a giudizio Alessio Tucci per l’omicidio pluriaggravato della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola: processo al via il 19 maggio. Omicidio Martina Carbonaro: domani parte il processo ad Alessio TucciÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 2 ... napolitoday.it Omicidio Martina Carbonaro: al via il processo per l'ex fidanzato a NapoliPrende il via domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, il processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne tragicamente uccisa il 26 maggio 2025. it.blastingnews.com