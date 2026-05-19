Femminicidio Martina Carbonaro oggi al via il processo | tensione e insulti in aula

Oggi si apre il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa quasi un anno fa ad Afragola. L’udienza si tiene davanti alla Corte di Assise e si sono verificati momenti di tensione, con insulti rivolti agli avvocati e alcuni presenti in aula. La vicenda ha suscitato grande attenzione, dopo che l’ex fidanzato, accusato dell’omicidio, è stato arrestato poco tempo dopo l’evento. La corte ascolterà le testimonianze dei testimoni e degli investigatori coinvolti.

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A quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci all’interno di uno stabile abbandonato della città. L’udienza è iniziata alle 9.30 dinanzi alla seconda sezione, presieduta dal giudice Maurizio Conte. Le parti hanno presentato liste con circa trenta testimoni ciascuna: tra questi investigatori, consulenti tecnici e persone vicine ai due giovani. Tucci, oggi 19enne, è detenuto in carcere dove svolge attività lavorative e partecipa a laboratori teatrali. A rappresentarlo è l’avvocato Mario Mangazzo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex: processo al via il 19 maggio. La madre:... Sullo stesso argomento Omicidio Martina Carbonaro: domani al via il processo per l’ex fidanzatoSi terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina... Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra: domani al via il processo a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del... Afragola: processo per il femminicidio di Martina Carbonaro inizia domani - Al via il processo contro l'ex fidanzato di Martina, uccisa a 14 anni in un casolare abbandonato. Continua la lettura : ift.tt/FuCtZma x.com Femminicidio di Martina Carbonaro, oggi al via il processo a NapoliÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it Afragola, femminicidio Martina Carbonaro: domani al via il processo in Corte d’Assise per l’ex fidanzatoA quasi un anno esatto da quel drammatico pomeriggio, si aprono le porte del tribunale per il processo che dovrà fare giustizia sulla morte di Martina ... cronachedellacampania.it