Martina Carbonaro la studentessa uccisa dall?ex Fissata la prima udienza | il 2 aprile in aula Alessio Tucci

Il 2 aprile si terrà davanti al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo riguardante l’omicidio di Martina Carbonaro, la studentessa uccisa dall’ex. In quella data, saranno ascoltati i primi testimoni e si definiranno le questioni procedurali. La data è stata fissata dopo le fasi preliminari dell’indagine e l’assegnazione dell’incarico al giudice.

Si terrà il prossimo due aprile dinanzi al gup Sordetti del Tribunale di Aversa la prima udienza del processo sull'omicidio di Martina Carbonaro. È stato il giudice per le udienze preliminari a fissare la prima udienza a carico di Alessio Tucci, il giovane manovale detenuto per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il prossimo due aprile, dunque, potrà partire il processo - in questa fase a porte chiuse - sul delitto di una studentessa di 14 anni, colpita a morte dal suo ex per aver respinto una richiesta di ricucire un rapporto di fidanzamento che riteneva concluso. Difeso dal penalista Mario Mangazzo, Tucci avrebbe attirato Martina all'interno di un casolare diroccato nei pressi dello stadio di Afragola.