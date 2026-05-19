Ti schiaccerei sotto a un rullo compressore così che non resti niente

A metà maggio, i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un’ordinanza che vieta a un uomo di 55 anni di avvicinarsi alla persona offesa, applicandogli un braccialetto elettronico. La misura è stata adottata dopo aver raccolto elementi che lo collegano a un episodio in cui ha pronunciato una frase minacciosa, rivolta alla stessa persona. L’uomo è stato così soggetto a restrizioni che limitano i suoi spostamenti nelle vicinanze della vittima.

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