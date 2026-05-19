Ti schiaccerei sotto a un rullo compressore così che non resti niente
A metà maggio, i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un’ordinanza che vieta a un uomo di 55 anni di avvicinarsi alla persona offesa, applicandogli un braccialetto elettronico. La misura è stata adottata dopo aver raccolto elementi che lo collegano a un episodio in cui ha pronunciato una frase minacciosa, rivolta alla stessa persona. L’uomo è stato così soggetto a restrizioni che limitano i suoi spostamenti nelle vicinanze della vittima.
A metà maggio i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un uomo residente a Piove di Sacco di 55 anni, ritenuto responsabile del reato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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