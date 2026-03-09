La Banca Annia è un rullo compressore | ko anche Vicenza

La Banca Annia Padova Women ha conquistato la vittoria contro la Volksbank Vicenza in trasferta, vincendo in tre set. La partita si è svolta in casa della squadra avversaria e si è conclusa senza lasciare scampo alle ospiti. La squadra padovana ha mantenuto il suo ritmo e ha ottenuto un risultato positivo anche in questa occasione.

Nel derby contro la compagine berica l'8 marzo le ragazze del coach Vincenzo Rondinelli hanno portato a casa l'ennesima vittoria con un secco 3-0 che le consente di mantenere la vetta del campionato di volley di serie B1 La Banca Annia Padova Women prosegue la sua striscia vincente e supera anche la Volksbank Vicenza in casa in tre set. Sono diciotto vittorie consecutive nel campionato di volley femminile di serie B1. La squadra di Vincenzo Rondinelli nel primo set soffre l'aggressività in battuta e la difesa vicentina, ma poi trova ritmo e impone il suo gioco. Sgherza in campo dal fischio d'inizio e Venturi subentrata in regia nel corso del match fanno la loro parte: la prima firma undici punti, la seconda è mvp della sfida.