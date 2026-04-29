sinner rullo compressore avanti a madrid senza affanni

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Madrid senza incontrare grosse difficoltà, dimostrando un gioco solido e deciso. Il tennista italiano ha vinto tutte le partite finora affrontate nel torneo, senza perdere set. La sua prestazione si inserisce in un contesto di grande fiducia, mentre affronta gli avversari più importanti della competizione. La sua presenza si fa sempre più evidente tra i favoriti del torneo.

Il tennis, a volte, sembra proprio avere un debole per le coincidenze. E quando il protagonista è Jannik Sinner, il confine tra desiderio e realtà si fa ancora più sottile. A Madrid l'azzurro torna nei quarti di finale come già nel 2024 superando il britannico Cameron Norrie con un netto 6-2, 7-5 in un'ora e mezza. Una partita gestita con autorità nel primo set e con un pizzico di brivido nel secondo, quando il numero uno del mondo si è fatto riprendere un break di vantaggio, salvo poi ritrovare lucidità e fluidità quando contava, come direbbero i puristi. Il risultato? Numeri che iniziano a pesare: 25 vittorie consecutive nei Masters 1000, 20 in stagione senza sconfitte da Doha.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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