A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso relativo all’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare interesse e attenzione nei media e nella discussione pubblica. Le indagini e le testimonianze, tra cui quelle di una suora, hanno alimentato nuovamente il dibattito sulla vicenda giudiziaria. La vicenda ha avuto un’evoluzione nel tempo e resta al centro delle cronache, con eventi e dichiarazioni che rinnovano l’attenzione sul caso.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso sull’omicidio di Chiara Poggi torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico e televisivo. Durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro, è arrivato un appello forte e destinato a far discutere. La trasmissione ha riacceso i riflettori sulla vicenda avvenuta il 13 agosto 2007, mentre sul piano giudiziario continua a tenere banco la posizione di Andrea Sempio, che potrebbe essere rinviato a giudizio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio. Nel corso del programma, ospite in studio era Suor Anna Monia, protagonista di un intervento intenso e carico di emozione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ti guardo”: delitto Garlasco, le parole (clamorose) di Suor Anna Monia

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Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL

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