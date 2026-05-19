Garlasco ti guardo negli occhi | le parole clamorose di Suor Anna Monia a Quarta repubblica

Dopo quasi due decenni, nel mezzo di un’altra fase del procedimento giudiziario, una religiosa si è rivolta pubblicamente all’imputato coinvolto nel caso di una giovane donna uccisa. Durante un’intervista, ha pronunciato parole dirette, invitandolo a guardarla negli occhi. La vicenda giudiziaria ha avuto diversi sviluppi nel corso degli anni, suscitando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. La donna ha espresso un messaggio che ha fatto discutere, all’indomani di una nuova fase di indagini.

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Dopo 19 anni, e nel pieno di una nuova bufera giudiziaria, l'appello all'assassino di Chiara Poggi, guardandolo dritto negli occhi. A Quarta repubblica, il talk del lunedì sera di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si parla ancora una volta del delitto di Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007, con Andrea Sempio che potrebbe essere rinviato a giudizio per omicidio. E Suor Anna Monia, ospite in studio, lancia un messaggio accorato e potentissimo. "Proviamo a dare un po' di pace a questi genitori che dopo 20 anni ne hanno bisogno - spiega pensando ai Poggi -. Proviamo per ciascuno di noi a ridirci una parola diversa. E allora guardi, guardo nella telecamera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "ti guardo negli occhi": le parole (clamorose) di Suor Anna Monia a Quarta repubblica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo strazio del padre di Chiara Costanzo: Cercavo i suoi occhi in mezzo al fumo Sullo stesso argomento Elezioni, Luigi Gentile: “Non guardo ai sondaggi, guardo negli occhi la gente”Il candidato a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, interviene nel dibattito politico cittadino sottolineando come la vera misura del consenso non... “Ti guardo e mi riconosco”: le parole di Martina per Gianmarco emozionano il webGianmarco Steri ha spento trenta candeline nelle scorse ore, circondato dall’affetto di chi conta davvero: famiglia, amici e soprattutto Martina De... Garlasco, suor Anna Monia su Stasi: La sua vera pena è stata la distruzione mediaticaNel dibattito sempre più acceso sul caso Garlasco, arriva l’intervento di suor Anna Monia Alfieri a Quarta Repubblica. Un intervento duro, ma anche profondamente umano, centrato non solo sulle ... affaritaliani.it Pasqua, Meloni fa gli auguri e suor Monia Alfieri ringrazia. Polemiche e accuse ma poi torna il serenoGrazie di cuore per tutti i sacrifici che fa per il Paese. Suor Anna Monia Alfieri firma il primo commento al post social di auguri per la Pasqua della premier Giorgia Meloni, arrivato in mattinata, ... ilgiornale.it