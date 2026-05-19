Thymen Arensman il migliore a cronometro tra gli uomini di classifica In passato ha sofferto le grandi vette alpine

Thymen Arensman, giovane ciclista di 26 anni, si distingue come il migliore tra gli uomini di classifica in una gara contro il tempo. In passato ha incontrato difficoltà nelle salite più impegnative delle Alpi, ma questa stagione sembra segnare una svolta significativa per la sua carriera. La sua prestazione in questa prova cronometrata ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che osservano con interesse i progressi di un atleta che, a quanto pare, sta affinando le proprie capacità in vista di importanti obiettivi futuri.

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A 26 anni sembra arrivato finalmente il momento di svolta della carriera di Thymen Arensman. Parliamo di un corridore che ha vinto due tappe al Tour de France, una alla Vuelta, e vanta anche tre top-10 nei grandi giri, quindi non uno sprovveduto, ma gli è sempre mancato quel centesimo per fare un euro. In questa edizione del Giro d’Italia il neerlandese della Netcompany INEOS è sicuramente il capitano della squadra britannica, con un Egan Bernal non al top che potrebbe essere una spalla di lusso, ed è pronto a giocarsi le proprie carte in chiave podio. La giornata di oggi, con la lunga cronometro individuale da Viareggio a Massa, ha esaltato... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thymen Arensman il migliore a cronometro tra gli uomini di classifica. In passato ha sofferto le grandi vette alpine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, seconda tappa Burgas-Veliko Tarnovo: prime scaramucce tra gli uomini di classificaSi avvicina sempre di più il momento della Grande Partenza del Giro d’Italia 2026, che in questa edizione avverrà dalla Bulgaria. Elezioni comunali, Salerno Migliore sfida gli avversari: "Al ballottaggio nessuna alleanza con il passato"La lista civica Salerno Migliore, guidata dal candidato sindaco Alessandro Turchi, interviene nel dibattito elettorale in vista delle prossime... Filippo Ganna (NCI) wins in Massa ! Filippo Ganna (NCI) Thymen Arensman (NCI) Rémi Cavagna (GFC) #GirodItalia x.com Thymen Arensman il migliore a cronometro tra gli uomini di classifica. In passato ha sofferto le grandi vette alpineA 26 anni sembra arrivato finalmente il momento di svolta della carriera di Thymen Arensman. Parliamo di un corridore che ha vinto due tappe al Tour de ... oasport.it Arensman trionfa nella 14a tappa del Tour: Vingegaard ci prova, ma Pogacar è un cannibaleLa 14a tappa del Tour de France, una delle più attese, è stata contraddistinta dalla fuga vittoriosa di Thymen Arensman arrivato sul traguardo in solitaria. Giornata di gestione per il leader della ... fanpage.it