Si avvicina la partenza del Giro d’Italia 2026, con l’evento che quest’anno si svolgerà in Bulgaria. La seconda tappa, che collega Burgas a Veliko Tarnovo, ha già visto alcuni scontri tra i corridori in classifica, segnalando un primo assaggio di tensione tra i favoriti. La corsa si prepara a entrare nel vivo, con gli atleti pronti a sfidarsi lungo le strade di un paese europeo per la prima volta ospite del grande giro.

Si avvicina sempre di più il momento della Grande Partenza del Giro d’Italia 2026, che in questa edizione avverrà dalla Bulgaria. Le prime tre tappe della Corsa Rosa saranno infatti sul territorio bulgaro e specialmente la seconda potrebbe già portare a qualche scossone, con un percorso decisamente interessante nei 221 chilometri da Burgas a Valiko Tarnovo. Un inizio di tappa abbastanza tranquillo, su terreno abbastanza pianeggiante e con la presenza di qualche saliscendi. Fari puntati al centesimo chilometro per il traguardo volante di Sliven, dove gli uomini che si giocano la maglia a punti potrebbero darsi battaglia ed anche per questo motivo il gruppo potrebbe non far andare via la fuga inizialmente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, seconda tappa Burgas-Veliko Tarnovo: prime scaramucce tra gli uomini di classifica

Notizie correlate

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour of the Alps 2026.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; LA BULGARIA DEL GIRO (2): STORIA E SCINTILLE A VELIKO TARNOVO; Il Red Bull KM torna a mettere le aaali al Giro d’Italia 2026; Turismo e Giro d’Italia 2026: l’Ambasciatore Apicella incontra la Ministra Georgieva - Aise.it.

Giro d’Italia 2026, seconda tappa Burgas-Veliko Tarnovo: prime scaramucce tra gli uomini di classificaSi avvicina sempre di più il momento della Grande Partenza del Giro d'Italia 2026, che in questa edizione avverrà dalla Bulgaria. Le prime tre tappe della ... oasport.it

LA BULGARIA DEL GIRO (2): STORIA E SCINTILLE A VELIKO TARNOVODopo la grande apertura sulle coste del Mar Nero, il Giro d’Italia 2026, nella sua seconda giornata, si lancerà nell’entroterra bulgaro per una tappa lunga, lunghissima, da 221 km, da Burgas a Veliko ... tuttobiciweb.it

Siamo andati alla scoperta delle città della Bulgaria che accoglieranno la Grande Partenza del #GirodItalia: oggi vi raccontiamo della Tappa 2, la Burgas-Veliko Tarnovo https://www.tuttobiciweb.it/article/1776676575 - facebook.com facebook