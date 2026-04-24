Tonali no al Manchester City L’obiettivo della Juve vuole tornare in Italia | c’è una squadra in pole position L’indiscrezione

Il centrocampista italiano, attualmente in forza a una squadra della Premier League, sembra essere vicino a lasciare il campionato inglese. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe deciso di tornare in Italia e avrebbe scelto di accettare l’offerta di una squadra di Serie A. La Juventus, che aveva mostrato interesse, sembra essere stata superata da un altro club nostrano, che si trova in pole position per il suo acquisto.

di Francesco Spagnolo Tonali potrebbe lasciare la Premier per ritornare in Serie A in estate. Il giocatore sarebbe intenzionato a dire sì al Milan. Le ultime dall’Inghilterra. Il calciomercato internazionale sta per essere scosso da quello che potrebbe essere il ritorno più romantico e significativo degli ultimi anni. Al centro dei desideri del club rossonero e dei sogni dei tifosi c’è un solo nome: Sandro Tonali. Dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Newcastle, il centrocampista lodigiano sembra aver preso una decisione definitiva sul proprio futuro, privilegiando il cuore e le radici rispetto al prestigio economico dei colossi britannici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali, no al Manchester City. L’obiettivo della Juve vuole tornare in Italia: c’è una squadra in pole position. L’indiscrezione Notizie correlate Calciomercato Juve, Inter in pole position su un obiettivo bianconero. Le ultime novità sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i rivali nerazzurri sono in pole position su un grande obiettivo della Vecchia Signora. De Zerbi sempre più lontano dall’OM: una squadra italiana in pole position | CMDopo il pesante 5-0 subito al Parco dei Principi, il tecnico italiano è vicino all’addio al Marsiglia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tonali: Dopo la squalifica ho cambiato tutto, non guardo i social. Mercato? Gioco bene, normali le voci. Chi può prenderlo in estate; Premier League, Manchester City e Arsenal primi e pari in tutto: Donnarumma davanti a Calafiori per un cavillo; Manchester City v Southampton in Diretta Streaming | DAZN IT; The problem is -Fabrizio Romano shares update on Enzo Fernandez and Manchester City. Manchester City will need Sandro Tonali to hand in €100M transfer request, claims Manchester United insiderNewcastle United midfielder Sandro Tonali will need to push for a summer exit amid interest from Manchester City and Manchester United, as per a new report. The 25-year-old is expected to leave St. sports.yahoo.com Manchester United make Tonali the top midfield target for summer 2026Reports in the UK claim that Manchester United are growing increasingly keen on the idea of signing Sandro Tonali from Newcastle this summer, and that the Red Devils will prioritise the purchase of ... ca.sports.yahoo.com "CT Italia, Pep Guardiola ascolterebbe con interesse". L'accostamento dell'allenatore spagnolo alla panchina degli Azzurri continua a far parlare di sé, alimentando le suggestioni. In procinto di lasciare il Manchester City, Guardiola aprirebbe all'idea di g facebook Enzo Maresca è il principale candidato per la panchina del Manchester City. Nel valzer di allenatori in Premier - che ha vissuto una stagione record tra esoneri e addii anticipati - si inserisce anche l'italiano, rimasto senza squadra dopo aver lasciato il Chelsea. x.com