The Mandalorian and Grogu | Online il Trailer finale del ritorno di Star Wars al cinema!

Il debutto di The Mandalorian and Grogu al CinemaCon 2026 segna un momento storico: dopo sette anni di assenza, la saga di Star Wars riconquista il grande schermo. Con l’apertura ufficiale delle prevendite dei biglietti, Lucasfilm ha mostrato un trailer finale epico che promette un’avventura dal sapore classico, fortemente ispirata a L’Impero Colpisce Ancora. Un Cast Stellare per il Ritorno di Mando. Sotto la direzione di Jon Favreau, Pedro Pascal torna a vestire l’armatura di Din Djarin. Questa volta, però, è circondato da nomi di altissimo profilo che espandono l’universo di Star Wars: Sigourney Weaver nel ruolo del Colonnello Ward.. Steve Blum che presta la voce (e il volto) all’amato Zeb Orrelios.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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