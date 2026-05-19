The Mandalorian and Grogu | il nostro commento alla nuova avventura Star Wars al cinema

Arriva al cinema l’attesissimo film di Jon Favreau con Pedro Pascal. The Mandalorian and Grogu (questo il trailer) sarà nelle sale a partire dal 20 maggio. Di seguito la nostra recensione. Din Djarin e Grogu partono per la loro missione più emozionante in Star Wars: The Mandalorian and Grogu. L’Impero è caduto. La nascente Nuova Repubblica lotta per proteggere ciò che la Ribellione ha conquistato e dà la caccia ai signori della guerra imperiali sparsi per la galassia. Per farlo, arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal). Mando e il suo giovane apprendista, Grogu, si troveranno invischiati in un gioco di potere più grande di loro mentre cercano di liberare la galassia dalla feccia imperiale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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The Mandalorian and Grogu | Trailer Finale | Dal 20 Maggio al cinema

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