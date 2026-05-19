Il Lignano Sunset Festival aggiunge tre nuovi concerti al suo programma estivo, tra cui uno dei The Kolors, previsto per il 13 agosto a Lignano Sabbiadoro. La manifestazione si svolge nel centro balneare e offre spettacoli musicali durante il mese di agosto. La data del concerto dei The Kolors si inserisce nel cartellone di eventi che si svolgono nel periodo estivo, attirando pubblico da diverse zone. La serata promette di essere un momento di intrattenimento musicale nel contesto della stagione estiva.

Il Lignano Sunset Festival si arricchisce di tre nuovi spettacoli che emozioneranno il pubblico del centro balneare durante il prossimo mese di agosto. Grande ritorno in regione è quello dei The Kolors, protagonisti indiscussi del pop italiano, capaci di inanellare una dopo l’altra hit di successo tutte da ballare e cantare. Stash e compagni saranno quindi sul palco dell’ Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro giovedì 13 agosto (ore 21.00). I biglietti per il concerto sono già acquistabili sul circuito Ticketone. Spettacolo dedicato al pubblico giovane e giovanissimo è invece quello in programma sabato 29 agosto, quando le atmosfere e le hit degli idoli koreani coloreranno l’Arena Alpe Adria nello spettacolo K-Pop Tribute. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - THE KOLORS in concerto a Lignano Sabbiadoro il 13 agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Raf e i The Kolors cantano The riddle

Sullo stesso argomento

Boxe Under 15: nasce il Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro? Cosa sapere Le nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria competono a Lignano Sabbiadoro dal 24 aprile.

Trofeo delle Aquile 2026, a Lignano Sabbiadoro il confronto tra le Nazionali U15Dal 24 al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse internazionale organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana con Italia,...

Scaletta concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro oggi 29 giugno 2025/ Da ‘Capolavoro’ a ‘Sogni appesi’Concerto Ultimo a Lignano Sabbiadoro scaletta oggi 29 giugno 2025 per lo show allo Stadio Teghil: le hit più iconiche del cantautore romano. Pronti, via; ed è già sold out. Ultimo si conferma ancora ... ilsussidiario.net