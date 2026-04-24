Boxe Under 15 | nasce il Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro

Dal 24 aprile, a Lignano Sabbiadoro, si svolge il Trofeo delle Aquile, una competizione di boxe dedicata agli atleti under 15. Le squadre nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria partecipano a questa manifestazione, che mette in mostra i giovani talenti emergenti nel settore. La competizione si svolge nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo diverse categorie di peso e incontri tra le rappresentative dei paesi coinvolti.

? Cosa sapere Le nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria competono a Lignano Sabbiadoro dal 24 aprile.. Il formato Round Robin permette alle promesse Under 15 di confrontarsi tra diverse scuole europee.. Le Nazionali Under 15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria iniziano oggi, venerdì 24 aprile 2026, il confronto tecnico al Trofeo delle Aquile presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro. La competizione pugilistica, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme al Comitato Regionale FPI del Friuli Venezia Giulia, si svilupperà attraverso un sistema di Round Robin fino a domenica 26 aprile, offrendo una vetrina privilegiata per le giovani promesse del ring europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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