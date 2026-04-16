Trofeo delle Aquile 2026 a Lignano Sabbiadoro il confronto tra le Nazionali U15

Dal 24 al 26 aprile, il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro accoglie il Trofeo delle Aquile 2026, un evento internazionale di pugilato riservato alle Nazionali under 15. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e vede la partecipazione di squadre provenienti da Italia, Croazia, Estonia e Ungheria. L'evento si svolge nell'arco di tre giorni, con incontri e competizioni tra giovani atleti.

Dal 24 al 26 aprile il Bella Italia EFA Village ospita la kermesse internazionale organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana con Italia, Croazia, Estonia e Ungheria protagoniste. Sarà il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro a ospitare, dal 24 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Trofeo delle Aquile, manifestazione internazionale dedicata al pugilato olimpico giovanile. L’evento, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale FPI Friuli Venezia Giulia, rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il panorama europeo Under 15. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Boxe, Italia U15 maschile al training camp di Lignano Sabbiadoro: Patrizio Oliva convoca 15 pugili per il raduno di aprileLa Nazionale italiana di boxe Under 15 maschile si prepara al prossimo appuntamento con un training camp di dieci giorni a Lignano Sabbiadoro. Judoka Riccionese al trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro: doppio oro per Sofia LongoRisultati di grande prestigio al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro lo scorso weekend per la Judoka Riccionese, prima tappa nazionale per le... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Trofeo della Aquile 2026 - Dal 24 al 26 Aprile pv le Nazionali U15 d'Italia, Croazia, Ungheria ed Estonia a Lignano Sabbiadoro; TITOLO ITALIANO SUPERWELTER | IL 15 Maggio a Maddaloni la sfida Aiello vs Magrì. Lignano Sabbiadoro ospiterà il G20 spiagge 2026Il passaggio del testimone è stato l’atto conclusivo dell’ottavo Summit; una tre giorni di approfondimento, ospitata ad Alghero, con protagonisti i Sindaci delle comunità marine italiane che da sole ... rainews.it