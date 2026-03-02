Paramount+ ha svelato oggi le prime immagini ufficiali e la key art di Scuola di Seduzione, l’attesissimo ritorno alla regia cinematografica di Carlo Verdone. Il film, prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 1° aprile. In un mondo dove ci si innamora e ci si lascia tramite algoritmi e IA, Verdone mette in scena una commedia corale che scava nelle insicurezze umane. La trama ruota attorno a sei personaggi, tutti profondamente fragili e smarriti dal punto di vista affettivo, che decidono di affidarsi a una love coach per dare un senso alle proprie vite sentimentali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Carlo Verdone torna su Paramount+ con il nuovo film Scuola di Seduzione

Scuola di seduzione: il nuovo film di Carlo Verdone ha finalmente una data su Paramount+Nel cast, oltre a Verdone, la star di Emilia Perez Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera ed Euridice Axen.

Carlo Verdone annuncia l'inizio riprese di 'Scuola di seduzione', il suo nuovo film

