The Agency quando esce la seconda stagione su Paramount+ | il trailer il super cast e la trama

Paramount+ ha annunciato il ritorno di The Agency con una seconda stagione, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming. La serie, scritta da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, è un spy thriller che vede protagonista un cast di alto livello. È stato pubblicato un trailer che anticipa alcuni dettagli della trama, senza però svelare troppo. La nuova stagione si presenta come un seguito diretto delle avventure della squadra di agenti segreti, con molte novità in arrivo.

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