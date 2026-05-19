The Agency quando esce la seconda stagione su Paramount+ | il trailer il super cast e la trama
Paramount+ ha annunciato il ritorno di The Agency con una seconda stagione, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming. La serie, scritta da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, è un spy thriller che vede protagonista un cast di alto livello. È stato pubblicato un trailer che anticipa alcuni dettagli della trama, senza però svelare troppo. La nuova stagione si presenta come un seguito diretto delle avventure della squadra di agenti segreti, con molte novità in arrivo.
Una nuova missione. Paramount+ annuncia la seconda stagione di The Agency, serie spy thriller scritta da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth con un super cast. Ecco tutte le anticipazioni e quello che c'è da sapere.The Agency 2, il trailer undefinedThe Agency 2, le anticipazioni sulla. 🔗 Leggi su Today.it
The Agency New Season trailer (2)
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